جفت حتى الآن 7 من أصل 10 خزانات مياه.. الجفاف والعطش يهددان اسطنبول! (صور)

دقت السلطات المحلية في اسطنبول ناقوس الخطر بسبب الجفاف غير الطبيعي، حيث تتناقص إمدادات المياه بشكل مطرد منذ نيسان، وانخفض احتياطي المياه العذبة في خزانات المدينة إلى أقل من 25%.

Advertisement

وفي الوقت الذي يستبعد فيه خبراء الأرصاد الجوية إمكانية هطول أمطار في الأسابيع المقبلة، انخفض احتياطي المياه في بحيرة "بويوك شكمجة"، غرب اسطنبول، إلى مستوى قياسي حيث باتت نسبة امتلائها لا تتجاوز 5%.



وتشهد اسطنبول أكبر مدينة في تركيا، نقصا حادا في احتياطياتها من المياه العذبة ويزداد ذلك كل يوم، على خلفية الجفاف الطويل، وقد جفت حتى الآن 7 من أصل 10 خزانات مياه تغذي المدينة.



وذكرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية التركية في وقت سابق أن شهر أغسطس الماضي، كان الأكثر جفافا في تركيا منذ 33 عاما. (روسيا اليوم)