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عربي-دولي

أكثر من 43 ألف نازح في ليبيا نتيجة الإعصار

Lebanon 24
21-09-2023 | 09:00
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 43 ألف شخص بسبب الفيضانات في شمال شرق ليبيا.

وأضافت المنظمة في تصريح لمراسل "روسيا اليوم"، أن نقص إمدادات المياه، يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى مدن شرق وغرب البلاد.
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وفي وقت سابق أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع عدد قتلى السيول في مدينة درنة إلى 11300 قتيل، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

هذا ولا تزال جهود البحث عن المفقودين جراء السيول متواصلة في درنة، وسط مخاوف من احتمال الوصول إلى مرحلة الوباء بسبب تحلل الجثث وتلوث المياه. [روسيا اليوم]
المصدر: روسيا اليوم
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