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عربي-دولي

لأول مرة في تاريخ العلاقات.. ملك بريطانيا يلقي خطابا أمام البرلمان الفرنسي

Lebanon 24
21-09-2023 | 09:30
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لأول مرة في تاريخ العلاقات البريطانية الفرنسية، ألقى الملك البريطاني تشارلز الثالث اليوم الخميس خطابا أمام مجلس الشيوخ، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستبقى "دائما أحد أقرب حلفاء فرنسا".

وفي كلمته أمام السياسيين من مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، قال الملك تشارلز إن "شراكتنا عبارة عن شراكة تم تشكيلها من خلال الخبرة المشتركة، وهي شراكة تظل حيوية للغاية ونحن معا نواجه تحديات عالمنا".
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وتعهد ببذل كل ما في وسعه "لتعزيز العلاقة التي لا غنى عنها بين المملكة المتحدة وفرنسا"، مؤكدا أهمية هذه العلاقة في "معالجة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا".

وأضاف: "تصميمنا وتحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى.. معا، نحن ثابتون في تصميمنا على أن أوكرانيا سوف تنتصر وأن حريتنا سوف تسود"، مشددا على أن المملكة المتحدة وفرنسا "تقفان في تضامن حازم" مع أوكرانيا. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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