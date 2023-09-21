بعد مقتل جنود روس.. مكالمة بين بوتين وعلييف هذا ما جاء فيها

عبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن أسفه وتعازيه الحارة، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوفاة الجنود الروس المأساوية في ناغورني كاراباخ يوم الأربعاء.



وفي اتصال هاتفي، أكد علييف أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في حادث مقتل الجنود الروس ومعاقبة المسؤولين عنه.

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وأشار بوتين وعلييف إلى أهمية التنفيذ المتسق للاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن الوقف الكامل للعمليات القتالية في كاراباخ.

كما اعرب الرئيس الأذربيجاني في محادثته مع بوتين عن استعداده لتقديم المساعدة المادية إلى أسر جنود قوات حفظ السلام الذين قتلوا، وناقش الطرفان الخطوات ذات الأولوية لتعزيز استقرار الوضع والتغلب على المشاكل الإنسانية في كاراباخ.

كذلك أكد بوتين خلال محادثته مع علييف على أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ. (سكاي نيوز)