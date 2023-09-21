Advertisement

عربي-دولي

الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوماً بالطائرات المسيرة على مطار "ساكي" بجمهورية القرم

Lebanon 24
21-09-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1109656-638309096746367689.jpg
Doc-P-1109656-638309096746367689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوماً بالطائرات المسيرة كان يستهدف مطار "ساكي" بالقرم.

وقال كريوتشكوف في قناته على "تيليغرام": "سعت السلطات الأوكرانية إلى نشر أنباء مزيفة معدة مسبقاً، حول استهداف مطار ساكي، وقاموا بإعداد واختيار الصور المناسبة...هناك مشكلة واحدة فقط، دفاعنا الجوي أسقط كل شيء. لقد ضاع عمل تلاميذ المدارس في كييف".
Advertisement

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي كبير على منشآت في شبه جزيرة القرم، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إحباطه ودمرت 19 طائرة بدون طيار فوق شبه الجزيرة. [روسيا ايوم]
المصدر: روسيا اليوم - نوفوستي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:34 | 2023-09-22
00:19 | 2023-09-22
00:14 | 2023-09-22
00:07 | 2023-09-22
23:46 | 2023-09-21
23:46 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24