Advertisement

عربي-دولي

بالصور: مسيّرة إسرائيلية تستهدف عنصرين من "الجهاد الإسلامي" في سوريا

Lebanon 24
21-09-2023 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1109664-638309112621684875.jpg
Doc-P-1109664-638309112621684875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت وسائل إعلامية عن مقتل عنصرين من حركة "الجهاد الإسلامي"، في قصف نفذته طائرة إسرائيلية من دون طيار، في ريف دمشق الغربي.

ونقلت قناة i24 news عن مصادر سورية قولها إن طائرة مسيّرة إسرائيلية، قصفت هدفا متنقلا حيث لقي راكبا دراجة نارية مصرعهما إثر انفجار في ريف دمشق الغربي.
 
 
 
Advertisement


وأفادت بأن المستهدفين في عملية الاغتيال هما علي عكاشة المعروف بـ"أبو الجراح"، وزهار السعدي المعروف بـ"أبو علاء".
 
في المقابل، نقى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا لـ "ألميادين" استشهاد عنصرين من الحركة في سوريا. (روسيا اليوم+ الميادين)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:34 | 2023-09-22
00:19 | 2023-09-22
00:14 | 2023-09-22
00:07 | 2023-09-22
23:46 | 2023-09-21
23:46 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24