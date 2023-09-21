بالصور: مسيّرة إسرائيلية تستهدف عنصرين من "الجهاد الإسلامي" في سوريا

تحدثت وسائل إعلامية عن مقتل عنصرين من حركة "الجهاد الإسلامي"، في قصف نفذته طائرة إسرائيلية من دون طيار، في ريف دمشق الغربي.



ونقلت قناة i24 news عن مصادر سورية قولها إن طائرة مسيّرة إسرائيلية، قصفت هدفا متنقلا حيث لقي راكبا دراجة نارية مصرعهما إثر انفجار في ريف دمشق الغربي.

🔴#BREAKING Report: Alleged Israeli drone strike on motorcycle kills two near Damascus pic.twitter.com/IIqgW3vuHy — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 21, 2023 Advertisement



وأفادت بأن المستهدفين في عملية الاغتيال هما علي عكاشة المعروف بـ"أبو الجراح"، وزهار السعدي المعروف بـ"أبو علاء". وأفادت بأن المستهدفين في عملية الاغتيال هما علي عكاشة المعروف بـ"أبو الجراح"، وزهار السعدي المعروف بـ"أبو علاء".

في المقابل، نقى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا لـ "ألميادين" استشهاد عنصرين من الحركة في سوريا. (روسيا اليوم+ الميادين)