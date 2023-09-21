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عربي-دولي

قنبلة روسية حارقة تصنع انفجارا هائلا.. اليكم مواصفات "أوفذاب - 500"

Lebanon 24
21-09-2023 | 10:50
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تمتلك روسيا ترسانة ضخمة من الأسلحة التقليدية تضم طرازات مختلفة من القنابل ذات القوة النيرانية العالية، التي يمكن إطلاقها من الطائرات الحربية.
 
وتكمن أهمية امتلاك أنواع مختلفة من القنابل التقليدية المصممة للطائرات الحربية، في أنها تمكن الجيوش من استخدام القوة النيرانية المناسبة لكل مهمة عسكرية دون أن تواجه خطر نفاد ذخائرها مهما طال أمد العمليات القتالية.
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 وبحسب موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي، تمثل قنبلة "أوفذاب - 500" واحدة من القنابل التقليدية الفتاكة، التي طورتها روسيا للطائرات الحربية، موضحاً أنها قنبلة حارقة ومتشظية شديدة الانفجار.
 
المواصفات الفنية
الطول: 238 سم.
قطر القنبلة: 45 سم.
الوزن: 500 كغم.
القوة التدميرية: تكافئ 250 كغم من مادة "تي إن تي".
ارتفاع الإطلاق: يترواح بين 900 إلى 12 ألف متر.
سرعة الإطلاق: تتراوح بين 550 إلى 1850 كلم/ ساعة.

ولفت الموقع إلى أن "أوفذاب - 500" تصنف ضمن القنابل الحارقة، التي تمتلك قوة انفجارية كبيرة تمكنها من تدمير الأهداف المعادية، التي تشمل المركبات المدرعة والأهداف غير المحصنة.
 
يذكر أن استخدام هذا النوع من القنابل على متن الطائرات الحربية يمنح الجيوش التي تملكها يدا عليا على العدو، خاصة في المعارك البرية، لأنها تستطيع تدمير أهداف في عمق العدو، يصعب الوصول إليها بالوسائل القتالية الأخرى. (سبوتنيك)
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