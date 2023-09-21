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عربي-دولي

دبابة إسرائيليّة تقصفُ "عين التينة".. ماذا حصل في الجولان اليوم؟

Lebanon 24
21-09-2023 | 10:58
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن دباباته قصفت ما قال إنهما "منشأتين مؤقتتين" تستخدمهما القوات السورية في منطقة عين التينة بهضبة الجولان.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنّ الضربة نُفذت بعد أن رصدت استطلاعاته أمس الأربعاء "المنشأتين في منطقة التأمين (منطقة الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية)".
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وذكر الجيش الإسرائيلي أن وضع المنشأتين -وفق زعمه- يعد خرقا لاتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974.

وتابع قائلاً: "الجيش الإسرائيلي يحمل النظام السوري المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تحدث داخل أراضيه ولن يسمح بأي محاولات لانتهاك السيادة الإسرائيلية"، وفقا للبيان.

من جهتها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها رصدت إحدى الدبابات الإسرائيلية تطلق قذيفتين في اتجاه الأراضي السورية عبر خط فض الاشتباك بعد ظهر الخميس.

وتم التوصل إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 أيار 1974 في جنيف، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي آنذاك والولايات المتحدة.

ونص الاتفاق على أن يراعي الجانبان السوري والإسرائيلي بدقة وقف إطلاق النار ويمتنعا عن جميع الأعمال العسكرية وألا تكون هناك قوات في المنطقة الفاصلة بين الطرفين.
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