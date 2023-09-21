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إقتصاد

كلام خطير.. سفيرة سابقة تتهم "النقد الدولي" بدفع دول لفخ الديون

Lebanon 24
21-09-2023 | 12:10
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إتهمت سفيرة الاتحاد الإفريقي السابقة لدى الولايات المتحدة، أريكانا تشيهومبوري كواو، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات غربية أخرى بدفع الدول الإفريقية إلى فخ الديون.

 
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وقالت إن المؤسسات المالية الغربية تجبر دولا في إفريقيا لأخذ قروض لن تتمكن من سدادها أبدا.

وكدليل على ذلك أفادت، بأن دولا إفريقية تأخذ قروضا من الولايات المتحدة بفوائد تتراوح ما بين 9% و 10% سنويا، بينما يحصل آخرون على القروض بفوائد ما بين 1.5 و1.9%.

كما أكدت أن بقاء عمل مؤسسات مالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعتمد على تعثر البلدان الإفريقية الأكثر فقرا من سداد ديونها، وقالت: "نجاحها يعتمد على فشلنا. هذا يجب أن يتغير".

 
هذا ودعت إلى تغيير قواعد اللعبة من خلال التخلي عن القروض الاستعبادية من المؤسسات المالية الغربية.

المصدر: روسيا اليوم

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