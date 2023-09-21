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عربي-دولي

محادثات مثمرة.. عبداللهيان يعلن عن تقدّم في العلاقات مع مصر

Lebanon 24
21-09-2023 | 12:40
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أعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، أنه التقى وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.

 
وأكد عبد اللهيان في تغريدة له على منصة "اكس"، أن المحادثات كانت مثمرة في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، معتبرا انه "بالنظر للتاريخ الحضاري والثقافي بين البلدين فإن تعزيز العلاقات سيحكم المصالح المشتركة وسيترك آثارا إيجابية على المنطقة".
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وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، قد أعلن أن الوزير سامح شكري استقبل نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.

وعلى حسابه في منصة "إكس" نشر أبو زيد صورا عن اللقاء، معلقا عليها بالقول: "وزيرا خارجية مصر وإيران يلتقيان الآن بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة".
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