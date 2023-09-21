بالصورة.. خريطة سعوديّة جديدة تعتمد إسم "فلسطين" وتُغضب إسرائيل!

أصدرَت المملكة العربية السعوديَّة خريطة رسميَّة مُحدثة لحدودها البرية والبحرية بما يشمل الجزر، معتمدة ضمنها اسم فلسطين وذلك في تجاهلٍ واضح للكيان الإسرائيليّ.

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ونشرت صحيفة "السعودية بوست" الإلكترونية صورة الخريطة الرّسمية التي جرى اعتمادها، مشيرة إلى أنها أغضبت الكيان الإسرائيلي من خلال عدم إعتماد ما يُسمى بـ"إسرائيل" ضمن الخريطة.



ودعت السلطات السعودية إلى اعتماد الخريطة التي تم إصدارها مؤخراً عبر الجهات الحكومية ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية. وفي هذا الإطار، شددت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في السعودية، على أهمية تزويد منظمي المؤتمرات والمنتديات الدولية ذات الصلة بخرائط رسمية محدثة للمملكة "حيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر موضحة عليها بشكل صحيح".



كذلك، دعت الهيئة إلى عدم نشر أي خريطة للمملكة خلاف هذه الخريطة المحدثة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



يُشار إلى أن الخريطة المحدثة تتضمن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود المملكة في ضوء الاتفاق مع مصر عام 2016 على تبعية الجزيرتين للسعودية باعتبارهما داخل مياهها الإقليمية.