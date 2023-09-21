اردوغان: لا يمكن تجاهل روسيا في مسألة صفقة الحبوب

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى انه لا يمكن تجاهل روسيا في مسألة صفقة الحبوب، معتبرا موقف الدول الغربية تجاه موسكو في القضية خاطئا.



Advertisement وقال أردوغان للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: "لا أعتقد أن هذا الموقف صحيح، لأن روسيا بلد غير عادي. تحتل روسيا مكانا سواء من حيث المساحة أو من حيث موقعها في العالم. لذلك، تعد روسيا عمليا واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الحبوب، ولا يمكن تجاهل مثل هذه الدولة". وقال أردوغان للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: "لا أعتقد أن هذا الموقف صحيح، لأن روسيا بلد غير عادي. تحتل روسيا مكانا سواء من حيث المساحة أو من حيث موقعها في العالم. لذلك، تعد روسيا عمليا واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الحبوب، ولا يمكن تجاهل مثل هذه الدولة".