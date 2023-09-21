Advertisement

عربي-دولي

اردوغان: لا يمكن تجاهل روسيا في مسألة صفقة الحبوب

Lebanon 24
21-09-2023 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1109737-638309304067252762.jpg
Doc-P-1109737-638309304067252762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى انه لا يمكن تجاهل روسيا في مسألة صفقة الحبوب، معتبرا موقف الدول الغربية تجاه موسكو في القضية خاطئا.

Advertisement
وقال أردوغان للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: "لا أعتقد أن هذا الموقف صحيح، لأن روسيا بلد غير عادي. تحتل روسيا مكانا سواء من حيث المساحة أو من حيث موقعها في العالم. لذلك، تعد روسيا عمليا واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الحبوب، ولا يمكن تجاهل مثل هذه الدولة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:34 | 2023-09-22
00:19 | 2023-09-22
00:14 | 2023-09-22
00:07 | 2023-09-22
23:46 | 2023-09-21
23:46 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24