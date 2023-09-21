واشنطن تسلّم ليبيا مساعدات "حيوية"

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، أنها سلمت مساعدات إنسانية حيوية إلى ليبيا في أعقاب الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.



وأشار المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إلى أن "القوات الجوية الأميركية سلمت اليوم أكثر من 13 طنا من المساعدات الإنسانية الحيوية إلى شمال شرق ليبيا".

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وأشار المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إلى أن "القوات الجوية الأميركية سلمت اليوم أكثر من 13 طنا من المساعدات الإنسانية الحيوية إلى شمال شرق ليبيا".