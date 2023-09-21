الملك عبدالله: قضية اللاجئين قد تعود "لتؤرقنا جميعاً"

أشار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى أن قضية اللاجئين قد تعود "لتؤرقنا جميعا" جراء عدم الاستقرار في الجنوب السوري.



وخلال حوار مع رئيس مؤسسة المونيتور الإعلامية أندرو باراسيليتي، خلال مؤتمر قمة الشرق الأوسط العالمية، لفت إلى تراجع الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين وتضاؤل الدعم من المجتمع الدولي بشكل كبير.

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وقال الملك عبد الله الثاني: "ستزداد الأوضاع سوءا في ظل التحديات التي نواجهها في المنطقة، إذا كانت هناك موجة أخرى من اللاجئين".



هذا وتطرّق الحوار الذي جرى بحضور الملكة رانيا العبد الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، الى الضغوط المتزايدة جراء أزمة اللاجئين والتطورات في سوريا، حيث استعرض الملك عبد الله الثاني الجهود التي يبذلها الأردن لتوفير الخدمات التعليمية والصحية للاجئين وتوفير تصاريح العمل لهم، مشيرا إلى أن المساعدات التي تتلقاها المملكة لا توازي الدعم المقدم للاجئين.



وكان العاهل الأردني قد أكد أن مستقبل اللاجئين السوريين يجب أن يحدد في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة.