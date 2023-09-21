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عربي-دولي
بـ500 مليون دولار.. واشنطن توافق على صفقة سلاح محتملة للسعودية
Lebanon 24
21-09-2023
|
16:45
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة بيع سلاح محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار.
وأكد "البنتاغون" أن المبيعات العسكرية المحتملة للسعودية "ستعزز قدرتها على مواجهة التهديدات".
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