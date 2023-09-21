أرقام صادمة.. هذه أحوال السودان بعد 5 أشهر من الحرب!

كشف تقرير دولي، الخميس، أرقاماً صادمة حول عدد من تم تشريدهم ويحتاجون مساعدات إنسانية، أو يتعرضون لأمراض فتاكة في السودان وسط المعارك الدائرة منذ 5 أشهر.



ورغم فشل جهود الوساطة والتسوية لحل الأزمة، تشهد أروقة الأمم المتحدة خلال اجتماعات جمعيتها العامة المنعقدة في نيويورك نشاطاً سودانياً وإقليمياً ودولياً لإعادة جمع الأطراف من جديد على طاولة المفاوضات؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

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وفي ما يلي أبرز النقاط التي جاءت في بيان منظمة الصحة العالمية بشأن أوضاع سُكان السودان:



1- الحرب شردت أكثر من 5.2 ملايين شخص، 4.1 مليون منهم داخل السودان، و1.1 مليون نزحوا إلى البلدان المجاورة.

2- خلال 5 أشهر، تركت أكثر من 24 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

3- يواجه 20.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعاني 3.4 مليون طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات سوء التغذية الحاد وأمراض كالحصبة والحصبة الألمانية والإسهال المائي الحاد، مع حالات مشتبه في إصابتها بالكوليرا والملاريا وحمى الضنك.

4- المنظمة تتحقق من وقوع 56 هجوماً على جهات الرعاية الصحية، أسفروا عن 11 حالة وفاة، و45 إصابة. (سكاي نيوز عربية)