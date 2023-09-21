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عربي-دولي

البرهان: خطر حرب السودان يُهدّد دول الجوار والإقليم

Lebanon 24
21-09-2023 | 16:35
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طالب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها "منظمات إرهابية"، لافتاً إلى أن خطر الحرب في السودان يهدد دول الجوار والإقليم.
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كلام البرهان جاء خلال إلقائه كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اتهم قوات الدعم السريع بـ"ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب السوداني"، وأضاف: "تلك القوات حاولت طمس الهوية السودانية ومارست جرائم حرب ضد الشعب في كل السودان. لذلك، نطالبكم باعتبار هذه القوات والمجموعات المتحالفة معها مجموعات إرهابية".
 
وأكمل: "لقد تجاوبنا بشكل إيجابي مع كل المبادرات لإنهاء الحرب لولا تعنت المتمردين، ونمد أيادينا للسلام ووقف الحرب في السودان. الشعب السوداني يواجه حرباً مدمرة شنها الدعم السريع بتحالف مع ميليشيات قبلية وإقليمية ودولية".
 
ورأى البرهان أنّ الحرب ليست مجرّد حرب داخلية لكنها شملت كل مقومات الدولة"، مؤكداً أن العمل مستمرّ بكل السبل لوقف الحرب، وأضاف: "نقدم الاستجابة لكل المبادرات التي قدمت من الأشقاء، في حين أنّ التدخلات الدولية والإقليمية للدعم السريع واضحة وهي شرارة ستحرق الإقليم".
 
وختم: "نتعهد بنقل السلطة للشعب السوداني وخروج القوات المسلحة من المشهد السياسي، ونقدر جهود وكالات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان".
 
 
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