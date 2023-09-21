حزب تونسي يؤكد إيداع نائب رئيسه السجن

أكدت حركة "النهضة" التونسية أنه تم إيداع رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي السجن، معتبرة أن هذا الإجراء يؤكد الطابع السياسي للإيقاف ورغبة السلطة في استهداف المعارضين.



وطالبت الحركة في بيان لها إثر انعقاد مكتبها التنفيذي، بإطلاق "سراح جميع الموقوفين، والكف عن استهداف الحريات العامة والفردية".

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وطالبت الحركة في بيان لها إثر انعقاد مكتبها التنفيذي، بإطلاق "سراح جميع الموقوفين، والكف عن استهداف الحريات العامة والفردية".

كما عبرت عن رفضها لاعتماد السلطة ما وصفته بـ"لغة التهديد والوعيد" تجاه "الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، و إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية".





وكان قد أحيل رئيس الحركة بالنيابة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية تسجيلات صوتية منسوبة له، كشفت عن صراعات داخل الحزب وتورط قيادات في أعمال غير قانونية.