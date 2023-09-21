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عربي-دولي

البيت الأبيض: واشنطن ستزوّد أوكرانيا قدرات كبيرة للدفاع الجوي

Lebanon 24
21-09-2023 | 18:00
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أعلن البيت الابيض أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا قدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، لكن بدون تزويدها في المرحلة الراهنة صواريخ "أتاكمس" البعيدة المدى التي تطالب بها.
وقال مستشار الامن القومي للبيت الابيض جايك ساليفان في مؤتمر صحافي إن الرئيس الاميركي "قرر أنه لن يزود (كييف) صواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا".
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وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، والموجود في واشنطن الخميس استعداداً لزيارة البيت الأبيض، أن مغادرته بدون الحصول على هذه الصواريخ التكتيكية القوية، ستشكل "خيبة أمل" بالنسبة اليه.
وأشاد بنتائج الهجوم المضاد الذي تشنه القوات المسلحة الأوكرانية وينتقده مسؤولون عسكريون أميركيون في الصحافة لم يكشفوا عن اسمائهم.

وقال: "أوكرانيا تستعيد أراضيها بالفعل، وهي تفعل ذلك بشكل منهجي، خطوة تلو أخرى".

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