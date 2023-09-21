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أردوغان: مرتكبو الاعتداءات الدنيئة ضد السيّاح سينالون العقوبة

Lebanon 24
21-09-2023 | 18:30
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أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن مرتكبي الاعتداءات الدنيئة ضد السياح سينالون العقوبة اللازمة أمام القضاء.
وقال أردوغان في تصريح أدلى به للصحفيين في ختام زيارته إلى مدينة نيويورك للمشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "تركيا دولة قانون ومرتكبو الاعتداءات الدنيئة ضد ضيوفنا سينالون العقوبات اللازمة أمام القانون".
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وشدّد على استخدام اللغة التي يفهمها السائحون في اللافتات والإشارات وبالأخص في المناطق السياحية"، مضيفاً: "لا نستطيع أن نسير بنفس الطريق الذي تسير فيه المعارضة".
وأردف قائلاً: "من المؤسف أن العنصرية والعداء للإسلام من بين المشكلات الرئيسية التي يعاني منها العالم ويؤسفنا أن نرى فيروس العنصرية الذي ينتشر بسرعة في الدول الأوروبية التي تسوق نفسها على أنها مهد الحضارة قد تحول إلى وباء عالمي".
وأضاف أن "بلادنا أيضا تتأثر بهذا الوباء ولقد نجحت الدوائر التي تريد نشر كراهية الأجانب في الغرب ببعض الأماكن وهناك ممثلون لتلك الدوائر في بلادنا لكن عليهم أن يعلموا بأن ألغامهم هذه لن تتفجر في تركيا".

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