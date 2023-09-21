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بريطانيا تصادق على اتفاق نقل البيانات المعلوماتية مع أميركا

Lebanon 24
21-09-2023 | 19:30
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صادقت الحكومة البريطانية رسمياً على اتفاق يسمح بتبادل البيانات المعلوماتية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والذي سيدخل حيز التنفيذ في 12 تشرين الاول بعد الاتفاق الذي أبرم بين بروكسل وواشنطن.
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ينص هذا الاتفاق على انشاء "جسر بيانات" مع الولايات المتحدة "من خلال امتداد بريطاني" للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفقا لوثيقة نشرت الخميس على موقع الحكومة البريطانية.
وأكدت الحكومة أن النظام الجديد "لن يقوض مستوى حماية بيانات الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة".
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