دبابات أبرامز الأميركية ستسلّم لأوكرانيا الأسبوع المقبل.. هذا ما كشفه بايدن

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ان أولى دبابات "أبرامز ام1" الأميركية ستصل أوكرانيا في "الأسبوع المقبل" لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير بوتيرة بطيئة.وقال بايدن في البيت الأبيض وبجانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في الأسبوع المقبل تصل أولى دبابات أبرامز الأميركية إلى أوكرانيا". والزيارة هي الثانية للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة منذ بدء حرب أوكرانيا في شباط 2022.(سكاي نيوز)