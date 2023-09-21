الضربة دقيقة للغاية.. الجيش الروسي يدمر مصنعاً لإنتاج الدبابات في خاركوف

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شنت القوات الروسية يوم الخميس، هجوما صاروخيا على مصنع خاركوف لهندسة النقل وإنتاج الدبابات الذي يحمل اسم "ماليشيف".وذكر منسق العمليات العسكرية في مقاطعة نيكولايف الروسية الجديدة سيرغي ليبيديف، نقلا عن بيانات أنه تم تدمير مصنع خاركوف لهندسة النقل الذي يحمل اسم ماليشيف، وكان يستخدم في تصنيع الدبابات للقوات الأوكرانية.وقال سيرغي ليبيديف: "في صباح يوم 21 أيلول، حوالي الساعة السادسة صباحا، تم تنفيذ هجوم صاروخي على منطقة سلوبودسكي بمدينة خاركوف، حيث تتمركز مستودعات مصنعي ماليشيف وفرونزي".وأوضح أنه "تم تسجيل ما مجموعه ستة انفجارات، وتم إصابة الهدف بنجاح". كما كانت "الضربة دقيقة للغاية".وفي وقت سابق، أفاد موقع "ابشيستفني نوفوستي" الإخباري الأوكراني، بوقوع سلسلة من الانفجارات سمعت في مدينة ومقاطعة خاركوف، فضلا عن إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا.وذكر "المصدر الرسمي لإخطار المواطنين" أنه بعد إعلان حالة التأهب بوقوع غارات جوية في تلك المقاطعات، وقعت انفجارات قوية في خاركوف حيث وجهت ضربات إلى أهداف هناك. (روسيا اليوم)