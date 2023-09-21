بسبب رسوم تسخر من رئيس الحكومة... النيابة التونسية تتحفظ على رسام كاريكاتير

قال المحامي، أنس الكدوسي، لرويترز إن النيابة العامة في تونس أمرت، الخميس، بالتحفظ على توفيق عمران، رسام الكاريكاتير الشهير، بسبب رسوم تسخر من رئيس الحكومة، في خطوة تعزز المخاوف من تلاشي حرية التعبير، أهم مكسب بعد احتجاجات عام 2011.

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وعرف عمران بنشره المستمر لرسوم تسخر من الوضع السياسي ومن الرئيس، قيس سعيد، الذي سيطر قبل عامين على أغلب السلطات بعد أن أغلق البرلمان في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وقال المحامي الكدوسي إن "الشرطة استجوبت عمران لساعات دون حضور المحامين بشبهة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي... بسبب رسوم كاريكاتيرية تسخر من رئيس الحكومة" أحمد الحشاني.

وأضاف أن عمران قد يواجه السجن لمدة عام إذا تم إقرار التهمة.

من جهتها طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن عمران، معتبرة أن "التحقيق مع رسام كاريكاتير هو عبث وقمع وتعسف وإساءة كبيرة لتونس وتشويه لصورتها أمام العالم".

وقالت النقابة في بيان عبر فيسبوك:"في تطور خطير أذنت النيابة العمومية بإيقاف رسام الكاريكاتير توفيق عمران بعد اقتياده إلى مركز الشرطة دون استدعاء وفي مخالفة لأبسط حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وتم التحقيق مع توفيق عمران حول رسومه الكاريكاتورية التي نشرها على صفحته في فيسبوك".

وتعتبر النقابة أن "السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية هي التي تشرع لمثل هذه الممارسات القمعية والإيقافات عبر الخطابات التي تحرض على المخالفين والناقدين وتصنفهم ضمن 'الخونة' و'المتآمرين'، وهو ما يعطي الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية والقضائية بتتبع الآراء الحرة والناقدة".

وتحذر نقابة الصحفيين من "خطورة هذا المسار الذي يهدد أبسط حقوق المواطنات والمواطنين في التعبير عن آرائهم بكل حرية، وتجدد موقفها المبدئي الرافض لأي محاكمة او تحقيق يطال عملا صحفيا أو إبداعيا أو فنيا مهما كان".



وحرية التعبير هي أحد المكاسب الرئيسية التي حققها التونسيون بعد احتجاجات، عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، لكن ناشطين وصحفيين وسياسيين يقولون إن هذه الحرية تواجه تهديدا حقيقيا مرة أخرى.

وقالت أميرة محمد، نائبة رئيس نقابة الصحفيين، لرويترز إن اعتقال عمران يظهر الإصرار على إخماد الأصوات المنتقدة للرئيس، لافتة إلى أن العديد من الصحفيين يواجهون تحقيقات قضائية بشكل متكرر.

ولم تصدر السلطات التونسية توضيحا حول ملابسات اعتقال عمران.

وهذا الأسبوع، هاجم سعيد التلفزيون الرسمي بشدة بل وانتقد ترتيب العناوين في نشرة الأخبار الرئيسية، في خطوة وصفتها نقابة الصحفيين بأنها "تدخل سافر" يعزز محاولات السيطرة على وسائل الإعلام.

لكن سعيد يرفض باستمرار الاتهامات باستهداف الحريات ويقول إنه لن يكون دكتاتورا أبدا. (الحرة)