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عربي-دولي

انسحاب وزير كويتي من اجتماع أممي يحضره وزير إسرائيلي.. وفيديو يوثق ما جرى

Lebanon 24
21-09-2023 | 23:30
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انسحب وزير الصحة الكويتي الدكتور ⁧أحمد العوضي، من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتراضا على وجود وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي.

وأكدت مصادر صحية لصحيفة "القبس" أن الوزير العوضي غادر القاعة، قبل بدء كلمة الوزيرالإسرائيلي وذلك عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير لم يعد إلى القاعة، وذلك انسجاما مع مواقف الكويت الثابتة والراسخة تجاه قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية.


وأشاد رواد مواقع التواصل بانسحاب وزير الصحة الكويتي من مؤتمر لوزراء الصحة عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وذلك خلال إلقاء وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي كلمته.
 
وتداولت وسائل إعلام محلية وناشطون على نطاق واسع مقطعا مصورا يظهر لحظة انسحاب العوضي من الاجتماع، وأرفق المقطع بعبارات تتحدث عن موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية. (روسيا اليوم)
 
 
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