الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها لدى "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس.



وأعلن نتنياهو، الذي التقى برئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "إسرائيل" تعتزم هي الأخرى فتح سفارة في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. (سكاي نيوز)

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