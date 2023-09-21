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عربي-دولي

الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

Lebanon 24
21-09-2023 | 23:46
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها لدى "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس.

وأعلن نتنياهو، الذي التقى برئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "إسرائيل" تعتزم هي الأخرى فتح سفارة في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. (سكاي نيوز)
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