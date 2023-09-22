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الملك تشارلز في ضيافة نادي باريس سان جيرمان.. وهدية خاصة من الخليفي

Lebanon 24
22-09-2023 | 00:34
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زار ملك إنكلترا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا نادي باريس سان جيرمان، على هامش زيارة الأخير لفرنسا، حيث التقاه ناصر الخليفي رئيس النادي.

وعرض الخليفي على الملك تشارلز وزوجته كاميلا المبادرات المبتكرة التي تقدمها مؤسسة النادي من أجل تنمية الشباب والمجتمع.
 
 
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وتواجد الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا في ضاحية سان دوني بحضور بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس بلدية سان دوني، ماتيو هانوتين، وسفراء المؤسسة الخيرية التابعة للنادي ماري أنطوانيت كاتوتو وبريسنيل كيمبيمبي، إضافة إلى نحو 100 طفل من ضاحية سان دوني ممن استفادوا من دورة تدريبية في كرة القدم.


وعبّر الخليفي عن سعادته وفخره الشديدين بهذه الزيارة التاريخية، وقال في تصريحات للموقع الرسمي: "لقد كان شرفاً وامتيازاً عظيماً أن أرحب بالملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لتسليط الضوء على العمل الرائع الذي تقوم به مؤسسة باريس سان جيرمان".


وأضاف الخليفي: "يفخر باريس سان جيرمان بإحداث تأثير إيجابي داخل مجتمعاتنا المحلية ومن أجل المحتاجين، خاصة في باريس موطننا. لقد كان شرفاً لنا أن نعرض مشاريعنا ومبادراتنا أمام صاحبي الجلالة اليوم".

هذا وقدّم الخليفي هدية للملك تشارلز الثالث وهي عبارة عن قميص باريس سان جيرمان مكتوب على ظهره اسم الملك مرفقاً بالرقم 3. (عربي بوست)

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