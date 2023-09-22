شهيد في جنين.. والاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل قياديا في "عرين الأسود"

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة كفر دان غرب جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال خالد طبيلة أحد أبرز قادة جماعة "عرين الأسود" بعد محاصرة منزل في حي رفيديا بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الحي بعد منتصف الليلة، وحاصرت المنزل الذي لجأ إليه خالد طبيلة، وأطلقت قذائف على مدخل المنزل قبل اقتحامه.

وقال مصدر طبي فلسطيني، إنّ الشاب عبد الله أبو حسن، من بلدة اليامون غربي جنين، استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر دان.





وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين. كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال قبل الانسحاب من الحي.

على صعيد آخر أصيب شاب فلسطيني بعد إطلاق الرصاص عليه من أحد عناصر شرطة الاحتلال في محطة للقطار قرب التلة الفلسطينية شمال القدس، بزعم تنفيذه عملية طعن.



وقالت شرطة الاحتلال، إنّ حارس أمن يعمل في محطة القطارات أصيب بجروح وصفتها بالخفيفة جراء طعنه على يد شاب فلسطيني. وقد أرسلت الشرطة الإسرائيلية قوات إضافية إلى موقع العملية، وأغلقت الشوارع المحيطة بالمكان.







ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن الشاب المصاب برصاص الاحتلال في القدس يدعى داود عاهد عطية (19 عاما)، من بلدة العيسوية شمال شرق المدينة المحتلة، وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وداهمت منزل عائلة الشاب عطية واعتقلت والده. (الجزيرة + الميادين)