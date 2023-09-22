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أذربيجان تعتزم العفو عن مقاتلي ناغورني كراباخ.. ولكن بشرط

Lebanon 24
22-09-2023 | 02:53
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قال حكمت حاجييف، مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، لـ"رويترز" إن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في ناغورني كراباخ، الذين يتخلون عن أسلحتهم، رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.
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واضاف: "حتى فيما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو".

وتابع أن الأرمن في ناغورني كراباخ طلبوا مساعدات إنسانية وسيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة اليوم الجمعة.


وأشار حاجييف إلى أن أذربيجان تريد إعادة الدمج السلمي للأرمن في كراباخ.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في جيب كراباخ ما يزال قائما على الرغم من رصد عدد من الانتهاكات.

واستنادا إلى آخر حصيلة صادرة عن الانفصاليين الأرمن، أدت العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان واستمرت 24 ساعة وانتهت ظهر الأربعاء، إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين. (سكاي نيوز)
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