14 مليون طفل سوداني بحاجة لدعم إنساني عاجل

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن 14 مليون طفل سوداني بحاجة إلى دعم إنساني عاجل، وسط تواصل القتال في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.وشددت المنظمة الأممية بالسودان في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أمس الخميس بمناسبة اليوم العالمي للسلام الموافق 21 أيلول من كل عام، على "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة فورا لإنقاذ الأرواح والسماح للأطفال بالازدهار".وفي 18 آب الماضي، قالت يونيسيف إنها تحتاج بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين طفل في السودان، في حين قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" مطلع الشهر ذاته، إن أكثر من 20 مليون شخص يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد.ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (حليف سابق للجيش)، منذ منتصف نيسان الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة. (الجزيرة)