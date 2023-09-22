سؤال يختبئ وراء خطابات الأمم المتحدة.. هل العالم قابل للحكم؟

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كتبت "الحرة": "لنعمل معا، اعملوا هذا وحدكم، "العالم على حافة الانهيار"، لكن المستقبل يمكنه أن يكون واعدا، هذه لقطات لما صرح به قادة العالم خلال اجتماعات الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، حيث اختلطت الحروب والصراعات بآمال تحسين الظروف تحت سقف واحد، لكتابة الفصل القادم من "حلم مشترك"، وفق ما ذكره تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.ففي الأمم المتحدة، تظل "التعددية" دوما الهدف، تزامنا مع الوصول إلى حبكة مشتركة توحد الأعضاء كافة (193 عضوا) وأفكارهم، هاتان الفكرتان الأساسيتان تواجهان صعوبات بالأخص لدى اجتماع قادة الدول في أيلول من كل عام في الأمم المتحدة، التي تحمل في اسمها بحد ذاته كلمتين قد تصبحان متناقضتين لدى استخدامهما فرديا.ويشير معد التقرير الصحفي، تيد أنثوني إلى أن المشاركين سواء في الساحة السياسية أو غيرها يبحثون دوما عن "الحبكة المثيرة" التي بإمكانهم من خلالها اجتذاب المستمعين ودفعهم لتنفيذ ما يودون تحقيقه، لكنه يطرح سؤالا: كيف يمكن تحقيق حبكة مفهومة لدى توجيهها إلى العديد من الدول والكثير من الأصوات "المخبوزة في فطيرة واحدة"؟ ويثير هذا التساؤل سؤالا آخر في كيفية إدارة الدول وتبقى جزءا من حضارة مترابطة بشكل متزايد، خاصة في ظل تعقيدات القرن الحادي والعشرين التي لا يمكن تصورها، والتي تترافق مع حالة من التشقق والتشرذم في كل مكان، فهل يمكن حتى حكم العالم؟وقال جيفري مارتينسون، أستاذ مشارك في العلوم السياسية في كلية ميريديث في ولاية نورث كارولينا لأسوشيتد برس: "نعم، يمكن ذلك، ولكن فقط بمعنى أن العالم قد تم حكمه على الإطلاق، بما في ذلك في هذا العالم ذو المؤسساتية والتنظيمية العالية، وهذا هو الحد الأدنى".وتابع: "هذه الحقيقة نراها واضحة "عندما نستمع إلى خطابات القادة في اليومين الأولين في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، إذ أنها أشبه بـ "مهرجان عالمي للرغبات والاحتياجات المتنافسة والشكاوى والمطالب حول المناخ والحرب والصحة العامة وعدم المساواة".وقد تكون الفوضى نتيجة حتمية لمحاولة الأعضاء في الأمم المتحدة الـ193 دولة تكوين عائلة واحدة والعيش معا، ولكن الرؤية المشتركة بعالم متعدد الأطراف سيبقى الهدف "الأكثر مراوغة" بالنسبة للأمم المتحدة.ووصف تقرير الوكالة ما يحدث في الأمم المتحدة بـ"الفوضى المتسامية" إذ استطاعت الأمم المتحدة جمع عشرات قادة الدول الذي سافروا ليكونوا في نيويورك للحديث والاستماع إلى الآخرين ومحاولة حل المشاكل.وأثبتت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه في بعض الأحيان "لا نقتل بعضنا البعض.. لنجتمع معا بكل خلافاتنا وكبريائنا.. ونحاول حل المشكلة"، وربما "هذا هو بيت القصيد"، بحسب التقرير. (الحرة)