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عربي-دولي

قوات الأمن الايرانية تعتقل خلايا إرهابية في قم وإيلام وقرجك

Lebanon 24
22-09-2023 | 03:53
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أفادت وكالة "إرنا" للأنباء، الجمعة، بأن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت خلايا إرهابية في عدد من مناطق البلاد.


وقالت "إرنا" إنه تم اعتقال عناصر الخلية الرئيسية لشبكة مخلة بالأمن في محافظة قم، وكان بحوزة هذه الخلية أكثر من 400 زجاجة حارقة "مولوتوف" وأسلحة باردة لاستخدامها في أعمال الشغب واستهداف مراكز حكومية.
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كما تم اعتقال عضو جماعة انفصالية مسلحة في مدينة إيلام غرب ايران، وقال مدعي عام إيلام، إن قوات الأمن الإيرانية قامت، بحسب تعليمات السلطة القضائية والأوامر الصادرة عن النيابة العامة برصد واعتقال أحد الأعضاء المرتبطين بالجماعات الانفصالية.
 
ولفت مدعي عام إيلام إلى أن المعتقل قام بعمليات دعائية ضد الحكومة في مدينة إيلام وذلك بهدف خلق جو من الرعب وتهيئة الأجواء للتطرف، كما تم التعرف على شبكة خفية كانت تدعمه.
 
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن 7 أفراد ينتمون إلى خلية مناهضة للأمن شرق طهران.
 
 
وقال محافظ قرجك شرق طهران، إن الأعضاء الرئيسيين للجماعة المذكورة يعيشون في مدينة قرجك، فيما يعيش باقي أعضاء الشبكة أيضا في محافظتي طهران والبرز.
 
كما تم خلال عمليات التفتيش اكتشاف ومصادرة كميات كبيرة من الأدوات الخاصة بأعمال التخريب ومعدات للإخلال بالأمن. (RT)
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