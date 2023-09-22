28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سفينة محملة بالقمح تغادر مرفأ أوكرانيا متوجهة إلى مصر
Lebanon 24
22-09-2023
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات الأوكرانية أن سفينة محملة بالقمح أبحرت من مرفأ أوكراني متوجهة إلى مصر، مشيرة إلى أنها ثاني مرة هذا الأسبوع تسلك سفينة الممر البحري الذي أقامته كييف للالتفاف على الحصار والتهديدات الروسية.
Advertisement
وأفاد وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، على منصة إكس أن "سفينة أرويات غادرت مرفأ تشورنومورسك محملة بـ17,600 طن من القمح الأوكراني، في طريقها إلى مصر".
وكانت سفينة أولى محملة بالقمح غادرت هذا المرفأ في 19 أيلول.
وتسعى أوكرانيا لإقامة ممرات بحرية آمنة لتصدير محاصيلها الزراعية، بعد انسحاب روسيا في منتصف تموز من اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع صيف 2022 مع كييف برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وهدف إلى تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للأمن الغذائي العالمي.
وتتحدى هذه الممرات البحرية التي تمر بمحاذاة سواحل الدول الحليفة لأوكرانيا وصولا إلى البوسفور، التهديدات الروسية بضرب السفن التي تدخل أو تخرج من الموانئ الأوكرانية.
وتسعى كييف لإقامة طرق إمداد إلى إفريقيا التي تحتاج إلى المنتجات الزراعية الأوكرانية، والتصدي فيها للنفوذ الروسي، فيما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض دول القارة هذا الصيف بتسليمها كميات من القمح مجانا.
ويعتبر إنتاج روسيا وأوكرانيا أساسيا للأمن الغذائي العالمي، في وقت أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو إلى بلبلة الإمدادات. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار عن الطاقة الشمسيّة في لبنان.. وزيرٌ يعلن أمراً مُهماً!
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الطاقة الشمسيّة في لبنان.. وزيرٌ يعلن أمراً مُهماً!
15:55 | 2023-09-21
21/09/2023 03:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الرّواتب والدولار.. ماذا سيجري بعد أيام؟
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الرّواتب والدولار.. ماذا سيجري بعد أيام؟
07:11 | 2023-09-22
22/09/2023 07:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن التعميم 158 من مصرف لبنان.. إليكم مضمونه
Lebanon 24
خبرٌ عن التعميم 158 من مصرف لبنان.. إليكم مضمونه
14:26 | 2023-09-21
21/09/2023 02:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ظهور للوليد الحلاني بعد الكشف عن علاقته بمذيعة الـ LBCI (صورة)
Lebanon 24
أول ظهور للوليد الحلاني بعد الكشف عن علاقته بمذيعة الـ LBCI (صورة)
01:38 | 2023-09-22
22/09/2023 01:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في مزارع شبعا.. شاهدوا ماذا حصل مع دبابة إسرائيليّة!
Lebanon 24
في مزارع شبعا.. شاهدوا ماذا حصل مع دبابة إسرائيليّة!
14:09 | 2023-09-21
21/09/2023 02:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2023-09-22
بايدن يوافق على تزويد أوكرانيا بمجموعة صغيرة من صواريخ ATACMS
13:00 | 2023-09-22
" فاتورة الدعم باتت مرهقة".. عراقيل دفعت بولندا لوقف مساندة أوكرانيا
12:40 | 2023-09-22
الجيش الإسرائيلي يضرب مواقع في غزة مع استمرار الاحتجاجات
12:33 | 2023-09-22
أزمة قلبية حادة تنهي مسيرة قاض كبير في مصر
12:14 | 2023-09-22
بعد المنشورات المثيرة للجدل.. نجل ترامب يخرج عن صمته ويتّهم هانتر بايدن
12:00 | 2023-09-22
الكاميرات "تغزو" إسرائيل.. "الجميع تحت الرقابة"!
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
22/09/2023 20:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
22/09/2023 20:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
22/09/2023 20:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24