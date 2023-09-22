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باشينيان: تجهيز أرمينيا 40 ألف مسكن لمواطني إقليم قره باغ الأرمن

Lebanon 24
22-09-2023 | 04:07
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قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنه تتم دراسة إمكان نقل سكان إقليم قره باغ الجبلي الأرمن للعيش في يريفان، في حال تعذر عليهم مواصلة السكن في منازلهم في الإقليم، بحسب وكالة "تاس".

 
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وأشار إلى أن أرمينيا أعدت نحو 40 ألف مكان للسكن لهذا الغرض.

 

أضاف: "موقفنا من هذه المسألة ينص على أنه سيتم الترحيل المحتمل لمواطنينا من قره باغ إلى أرمينيا في حالة تبين أنه سيكون من المستحيل على المواطنين الأرمن في الإقليم مواصلة العيش في منازلهم، لكن في الوقت الحالي الوضع واضح، وإذا لم تتحسن الأحوال ستكون هذه المشكلة مدرجة في جدول أعمالنا، وقد قمنا بتجهيز 40 آلف مسكن في أرمينيا تأهبا لاي طارئ محتمل".

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