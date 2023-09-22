لمدة يومين.. "إسرائيل" تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة

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أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، إنه تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة لمدة يومين، تزامنا مع "عيد الغفران".وقال المتحدث في حسابه على منصة "إكس"، إن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل السبت-الأحد، وسينتهي في منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء "بناء على تقييم الأوضاع".وأشار أدرعي إلى أن من المقرر السماح "بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية" خلال فترة الإغلاق بعد الحصول على الموافقة. (الحدث)