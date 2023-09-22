Advertisement

عربي-دولي

لمدة يومين.. "إسرائيل" تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة

Lebanon 24
22-09-2023 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1109915-638309788063137320.jpg
Doc-P-1109915-638309788063137320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، إنه تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة لمدة يومين، تزامنا مع "عيد الغفران".

وقال المتحدث في حسابه على منصة "إكس"، إن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل السبت-الأحد، وسينتهي في منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء "بناء على تقييم الأوضاع".
Advertisement

وأشار أدرعي إلى أن من المقرر السماح "بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية" خلال فترة الإغلاق بعد الحصول على الموافقة. (الحدث)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2023-09-22
13:00 | 2023-09-22
12:40 | 2023-09-22
12:33 | 2023-09-22
12:14 | 2023-09-22
12:00 | 2023-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24