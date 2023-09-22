الرئيس الصيني استقبل الأسد.. وإعلان إقامة شراكة استراتيجية

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أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى نظيره السوري بشار الأسد في مدينة هانغتشو بشرق البلاد.ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن شي إعلانه خلال اجتماع مع الأسد: "الصين وسوريا ستقيمان شراكة استراتيجية".وأضاف: "الصين ترغب في العمل مع سوريا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون"، مبرزا أن "تحسين العلاقات سيكون خطوة مهمة في تاريخ البلدين".ووصل الأسد، أمس الخميس، إلى الصين، برفقة زوجته أسماء الأسد، حيث سيشارك في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، السبت، مع شي جين بينغ وعدد من قادة الدول.وهذه أول زيارة رسمية لبشار الأسد إلى هذا البلد منذ أكثر من عقد.(سكاي نيوز)