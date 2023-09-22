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عربي-دولي

"السكان يختبئون في الأقبية"... قوات أذربيجانية وروسية تدخل إقليم ناغورنو قره باغ

Lebanon 24
22-09-2023 | 07:05
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وصلت قوات أذربيجانية إلى مشارف "عاصمة" إقليم ناغورنو قره باغ الانفصالي الذي تسكنه أغلبية أرمنية، ستيباناكيرت، على ما أفادت ممثلة عن السلطات المحلية وكالة فرانس برس موضحة أن السكان "يختبئون في الأقبية".
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وفي سياق متصل، قال مراسل لرويترز إن سبع مركبات روسية لحفظ السلام، تتضمن شاحنات كبيرة، مرت بنقطة تفتيش أرمينية في طريقها نحو الإقليم، الجمعة.

وقال مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، الجمعة، إن باكو ستضمن أن يتمكن المدنيون من السفر بسياراتهم الخاصة بأمان على الطريق المؤدي إلى أرمينيا من ناغورنو قره باغ.

ويسعى العديد من سكان الإقليم لمغادرة المنطقة بعد أن شنت أذربيجان هجوما خاطفا قبل أيام وأعلنت استعادة السيطرة على المنطقة الانفصالية بعد 35 عاما من الصراع.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الانفصاليين، أرمين هايرابيتيان، إن "الوضع في ستيباناكيرت مروع، القوات الأذربيجانية على مشارفها ويخشى الناس أن يدخل الجنود الأذربيجانيون المدينة في أي وقت ويرتكبوا مذابح".

وأضافت هايرابيتيان أن ستيباناكيرت وأجزاء أخرى من ناغورنو قره باغ فقدت معظم الخدمات الأساسية منذ الهجوم الخاطف.

وأضافت "لا كهرباء، ولا غاز، ولا طعام، ولا وقود، ولا اتصال بالإنترنت ولا هاتف".

وتابعت "لدينا الكثير من الضحايا قتلى وجرحى"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
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