في أقل من 10 أيام.. هجوم جديد يستهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأوسود

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تعرض مقر الأسطول الروسي في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم لهجوم صاروخي، على ما أعلن حاكم سيفاستوبول رازفوزاييف على قناته على تلغرام.وذكر زافوغاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".وأفاد زافوغاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة وطلب من السكان عدم السفر إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني".وهذا الهجوم هو الثاني في أقل من 10 أيام الذي يستهدف مقر الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم.وكانت السلطات الروسية يوم 13 أيلول أن أوكرانيا قامت بإطلاق 10 صواريخ و3 قوارب مُسيرة في هجوم على مقر أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.وأفادت روسيا حينها بأن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق كبير في حوض بناء السفن في سيفاستوبول، مما أسفر عن إصابة 24 شخصاً.