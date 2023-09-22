العثورُ على "كوكب" بحجم الأرض.. ما هو اسمه وأين يقع؟

عثر علماء على كوكب بحجم الأرض مكون من الحديد الصلب يدور حول نجم قريب، ويسمى "Gliese 367 b" أو "تاهاي" (Tahay).

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الكوكب تاهاي يدور حول نجمه خلال 7.7 ساعة فقط، وأضاف: "كذلك، يوجد هناك نحو 200 كوكب آخر ضمن قائمة الكواكب الخارجية التي يزيد عددها عن 5000 كوكب، لكن تاهاي يعتبر فريداً لأنه كوكب فائق الكثافة، وهذا يعني أنه قد يكون مكوناً من حديد نقي تقريباً".ووجد علماء الفلك تاهاي في بيانات TESS (القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة) منذ عام 2021، لكن البحث الجديد يركز على كتلة الكوكب وقطره، كما وجد كوكبين مشابهين له.وكجزء من جهود عام 2021، استخدم الباحثون مقياس الطيف لباحث الكواكب عالي السرعة (HARPS) في المرصد الجنوبي الأوروبي لتحديد كتلة وكثافة تاهاي، وتوصلوا حينها إلى أن نصف قطر الكوكب يساوي 72% من قطر الأرض، وكتلته 55% من كتلة الأرض، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون كوكباً حديدياً، أو بقايا نواة كوكب أكبر بكثير.في المقابل، تشير نتائج البحث الجديد الذي أجرته غوفو وزملاؤها إلى أنَّ الكوكب أكثر كثافة مما وجدته دراسة عام 2021، وتبين أن كتلته تبلغ 63% من كتلة الأرض، في حين أن نصف قطره تقلص إلى 70%. وما يتلخص في ذلك هو أن كثافة تاهاي تبلغ ضعف كثافة الأرض، وفقاً لـ"سينس أليرت".