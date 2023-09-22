دولة أفريقية تقرر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.. من هي؟

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وأعلن نتنياهو، الذي التقى برئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تعتزم هي الأخرى فتح سفارة في كينشاسا.وتوجد بضعة سفارات فقط في القدس، فيما تُبقي معظم الدول على تمثيلها الدبلوماسي في مدينة تل أبيب الساحلية المركز الاقتصادي الرئيسي في إسرائيل.وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها، وهو وضع اعترفت به الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2017، لكن قوى عالمية أخرى لم تقدم على ذلك.