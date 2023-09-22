"يمكن تحقيق السلام مع السعودية".. نتنياهو: أتطلع إلى السلام مع الفلسطينيين

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إعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، إن السلام بين إسرائيل والسعودية من شأنه سيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال نتنياهو في كلمته إنه يمكن تحقيق السلام مع السعودية برعاية الرئيس الأميركي جو بايدن، لافتاً إلى أن اتفاقات إبراهام فتحت الباب أمام حقبة تاريخية من السلام.وأشار إلى أن "السلام مع الدول العربية سيزيد احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين"، ورأى أنه على هؤلاء "التصالح مع وجود الدولة اليهودية، وأن يعترفوا بأن تكون للشعب اليهودي دولته الخاصة".وأضاف: "يجب ألا يحظى الفلسطينيون بحق النقض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية"، مؤكداً "أتطلع إلى السلام مع الفلسطينيين".وقال نتنياهو: "إيران ستعمل على تقويض السلام.