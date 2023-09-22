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عربي-دولي

بعد المنشورات المثيرة للجدل.. نجل ترامب يخرج عن صمته ويتّهم هانتر بايدن

Lebanon 24
22-09-2023 | 12:14
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إتهم نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دونالد ترامب جونيور، اليوم، هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي الحالي، بأنه اخترق حسابه على منصة "إكس".

ورجح دونالد ترامب جونيور أن حسابه تعرض للاختراق في اليوم السابق من قبل هانتر بايدن. وجاء في منشور جديد على حساب نجل الرئيس السابق في منصة "إكس": "لقد عدت.. لا بد أن هانتر بايدن هو من اخترق حسابي".
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كما أكد مكتب ترامب أن الحساب تعرض للاختراق.

وتعرض حساب دونالد ترامب جونيور، على منصة "إكس" إلى الاختراق وتم نشر وفاة والده وأيضا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بدلا منه.

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