أزمة قلبية حادة تنهي مسيرة قاض كبير في مصر

توفي المستشار خالد كامل محمد الزيات نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة بمحطة مصر.



وأفادت وسائل إعلام مصرية بنقل الزيات إثر الأزمة القلبية بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى دار الهلال، لكنه توفي داخل غرفة الطوارئ عقب لحظات من دخوله المستشفى، بعد فشل محاولات إسعافه.

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وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغا يفيد بتعرض المستشار خالد الزيات لأزمة قلبية حادة، بمحطة مصر بالرصيف رقم 1، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ بمحطة مصر، وتم نقله إلى مستشفى دار الهلال، وتوفي عقب دخوله بلحظات.