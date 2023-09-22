بايدن يوافق على تزويد أوكرانيا بمجموعة صغيرة من صواريخ ATACMS

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أعلنت شبكة NBC News، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وممثل واحد في الكونغرس، أن الولايات المتحدة سترسل مجموعة صغيرة من صواريخ ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانيا.وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: "أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة ستقدم عددا صغيرا من الصواريخ بعيدة المدى".واستقبل الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني في البيت الأبيض أمس.وذكرت صحيفة "فورين بوليسي" في وقت سابق أن جميع الدوائر الأميركية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، إلا أن القرار النهائي بهذا الصدد بيد بايدن. (روسيا اليوم)