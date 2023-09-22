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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يضرب مواقع في غزة مع استمرار الاحتجاجات

Lebanon 24
22-09-2023 | 12:40
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أعلن الجيش الإسرائيلي إن قواته شنت ضربات، الجمعة، في قطاع غزة حيث تقع اشتباكات منذ أيام بين محتجين والقوات الإسرائيلية على طول السياج الفاصل.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن الضربات بعد، لكن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس قالت إن مواقع أمنية تعرضت للقصف.
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 وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن 14 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات رشق خلالها عشرات الشبان قوات الأمن بالحجارة وأحرقوا الإطارات. (سكاي نيوز)   
المصدر: سكاي نيوز عربية
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