إصابة 26 فلسطينياً برصاص إسرائيلي شرقي غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع عدد إصابات الفلسطينيين إلى 26، إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق القطاع.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الإصابات إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق قطاع غزة إلى 26 فلسطينيا، إضافة لعشرات الاختناقات في أماكن التظاهر.

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وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن "المواجهات التي يخوضها الشباب الثائر على السلك الزائل، تدل على حالة الغضب في ظل العدوان المتصاعد على الأقصى"، مضيفاً: "شعبنا ومقاومته في حالة اشتباك دائم مع الاحتلال ردا على جرائمه، كما أنه في معركة مفتوحة لمواجهة سياسات بن غفير وحكومته المتطرفة".



وأكد: "المقاومة مشرعة أدواتها في وجه الاحتلال طالما هناك عدوان مستمر على شعبنا ومقدساته".



