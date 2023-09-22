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عربي-دولي

بكين ودمشق في بيان: لرفع العقوبات عن سوريا

Lebanon 24
22-09-2023 | 14:30
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تعارض الصين الوجود العسكري غير القانوني في سوريا، ونهب الموارد الطبيعية للبلاد، بحسب بيان مشترك بين الصين وسوريا، بمناسبة إقامة علاقات شراكة استراتيجية.

وقال البيان الذي نشر تلفزيون الصين المركزي نصه، إن "الصين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا، والقيام بعمليات عسكرية غير قانونية، والنهب غير القانوني للموارد الطبيعية السورية".

وأشار إلى أن "الصين تدعم سوريا بحزم في حماية استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وجاء في البيان: "نحن ندعم السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية، لحماية الأمن القومي والاستقرار والتنمية، ونعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا وتقويض أمنها واستقرارها".

 ونشرت الوكالة الرسمية السورية للأنباء "سانا" نص بيان اتفاق الشراكة الاستراتيجية السوري الصيني، الذي أكد أن "الجانبين سيواصلان تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر، ويلتزم الجانب السوري بثبات بمبدأ الصين الواحدة، ويعترف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وهو يدعم جهود الصين للحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".

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