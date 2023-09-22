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عربي-دولي

هنغاريا مستعدة لمقاضاة أوكرانيا بشأن الحبوب

Lebanon 24
22-09-2023 | 16:50
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أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بلاده مستعدة للدفاع عن مصالحها إذا لجأت كييف إلى المحكمة بشأن الحظر الذي فرضته بودابست على دخول الحبوب الأوكرانية.

 
وقال سيارتو: "الحقائق في صالحنا. لأن أوكرانيا تشتكي لأن مبادرة حبوب البحر الأسود لا تعمل، ولا يستطيعون إرسال حبوبهم إلى إفريقيا"، مشيرا إلى أن بودابست تقدم لأوكرانيا فرصة إرسال البضائع إلى إفريقيا من خلال توفير إمكانية العبور.
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وتابع: "لكن الأوكرانيين يرغبون في طرح حبوبهم في أسواق دول أوروبا الوسطى، وعلينا حماية مصالحنا الوطنية. لم تذكر الاتفاقية الأصلية أي شيء عن تسليم الحبوب الأوكرانية إلى أسواق أوروبا الوسطى بهدف تدميرها"، منوّهاً بأن الاتفاق كان ضمان العبور، ونحن نوفر ذلك العبور.


وأضاف: "إذا قررت أوكرانيا مقاضاتنا، فإننا مستعدون للدفاع عن مصالحنا وسندخل في هذا النزاع القانوني".
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