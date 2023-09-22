الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم

رد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على خطاب رئيس وزارء إسرائيل بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، بأنه "لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى الشعب الفلسطيني."

وأضاف أن "هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني الذي حدّدته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك."

وتابع أبو ردينة قائلا "إن السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان نتنياهو قال في خطابه أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة "إن إسرائيل تتقاسم مع الدول العربية الكثير من المصالح المشتركة".

وشدّد على أنه "يجب ألا يحظى الفلسطينيون بحق النقض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية".

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واعتبر نتنياهو أن "اتفاقيات أبراهام" فتحت الباب أمام حقبة تاريخية من السلام، داعيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التخلي عن "بث الكراهية"، كما دعا الفلسطينيين إلى الاعتراف بحق اليهود في قيام دولتهم.

وكان الرئيس عباس قد طالب في كلمته أمام الجمعية العامة بعضوية كاملة لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة، وحمّل ما وصفها بحكومة اليمين الإسرائيلي مسؤولية الاستمرار في الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

ودعا لعقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه كل الدول المعنية بالسلام في الشرق الأوسط.