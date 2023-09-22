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عربي-دولي

أصوات تحذّر من "كارثة".. الخطر الأكبر على هذه الدول العربية

Lebanon 24
22-09-2023 | 14:09
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أكد خبير الجيولوجيا عباس شراقي حجم الخطورة التي يشكلها تشييد سد "النهضة" الإثيوبي على مصر والسودان، مشيراً الى سعة التخزين الخطيرة للسد بنحو 41 مليار متر مكعب من المياه خلف جدار السد.

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وقال شراقي، في حديث تلفزيوني، إن إثيوبيا خزنت هذا المقدار من المياه خلف السد الإثيوبي، وأن سعة تخزين كهذه تُعد خطيرة جدا على مصر والسودان.
 
كما لفت إلى أن مئات السدود على مستوى العالم أصبحت عرضة للانهيار، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى "مراجعة" السدود حول العالم وخاصة بعد ما حدث في ليبيا وانهيار السدّين في مدينة درنة.

 
وأضاف شراقي: "دراسة الأرض جيولوجيا هو العامل الأساسي لبناء السدود، وسد إثيوبيا مهدد من وجهة نظر الجيولوجيا وذلك بسبب البراكين والجبال البركانية التي جعلت مياه الأمطار الغزيرة تسقط في فترات قليلة خاصة في أب وايلول.
 
وتابع الخبير الجيولوجي: "إثيوبيا من أكثر الدول المعرضة للزلازل في إفريقيا، مما يُهدّد مستقبل السد ويعرضه للانهيار".

وكان قد كشف أستاذ نظم وعلوم الأرض بجامعة "تشابمان" الأميركية هشام العسكري، إمكانية انهيار سد النهضة الإثيوبي على غرار انهيار سدود مدينة درنة الليبية.

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